Глава Федерации футбола Аргентины назвал «Лужники» одним из лучших стадионов мира

Глава аргентинского футбола Клаудио Тапиа после товарищеского матча против сборной России (1:0) поделился впечатлениями от стадиона «Лужники». Функционеру обновленная арена понравилась.

— Какое впечатление у вас осталось от реконструированных «Лужников»?

— Для нас было честью сыграть здесь. Мы гордимся тем, что стали первой сборной, вышедшей на газон этого стадиона с богатой историей.

— Вы видели массу футбольных арен. На какое место вы бы поставили «Лужники»?

— Безусловно, это один из лучших стадионов в мире. Вне всякого сомнения.

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