Хайнкес считает, что добился улучшения атмосферы в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес доволен тем, что его команда одержала семь побед подряд под его руководством.

«Видно, что мы были успешны в последних матчах. Я вижу, что все футболисты нашей команды готовы выкладываться на поле и добиваться больших успехов. Для успеха это является решающим фактором.

На данный момент мы добились того, что в «Баварии» господствует атмосфера взаимного доверия. У нас каждый игрок получает признание», – заявил Хайнкес.

Напомним, что немец сменил на посту главного тренера «Баварии» отправленного в начале октября в отставку Карло Анчелотти.