«Реал» обменяет Бэйла на Неймара. Иско не сыграет против России. Дайджест событий дня

«Реал» предложит «ПСЖ» Бэйла и Крооса в обмен на Неймара.

«Барселона» хочет купить Коутиньо в январе, а Гризманна – летом.

Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения.

Реконструкция «Стэмфорд Бридж» отложена до 2024 года.

Иско пропустит матч против сборной России.

Боруц завершил выступления за сборную Польши.

Жиру может пропустить игру против Германии.

Фил Джонс получил травму и покинул расположение сборной Англии.

Ибишевич закончил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины.

Бывший игрок «Ливерпуля» Риисе стал футбольным агентом.