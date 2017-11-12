Ибишевич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

33-летний нападающий «Герты» и сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич объявил о завершении выступлений в национальной команде.

«Я хочу подтвердить то, что сказал перед матчем с Эстонией: если мы не выйдем на ЧМ-2018, это будет моя последняя игра.

Это решение будет лучшим для меня, да и для команды, учитывая мой возраст. Буду самым ярым болельщиком сборной Боснии и Герцеговины», – сказал Ибишевич.

За сборную Боснии и Герцеговины форвард провел 82 матча и забил 28 мячей. Кроме того, он является автором первого гола Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира. Ибишевич забил Аргентине на ЧМ-2014.