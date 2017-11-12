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Уткин: «Лужникам» – позор»

12 ноября 2017, 19:34
13

Футбольный комментатор Василий Уткин после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) раскритиковал работу организаторов игры.

Отметим, что из-за проблем с выходом с трибун перед стадионом образовались очереди. Позднее в МВД сообщили, что трудности были вызваны ремонтом станции метро «Спортивная».

«Лужникам» – позор. Ни на одном стадионе нет проблем уйти: на «Динамо» нет, в Казани нет, все уходят за минуту; и только тут...» – написал Уткин в твиттере.

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Источник: Twitter
Товарищеские матчи Уткин Василий
Комментарии (13)
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Artemka69
1510505042
Впервые за долгое время согласен с Уткиным!!!
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жеха87
1510505348
Вася при выходе со стадиона обожрался фас-фуда и не смог влезть в проход! Тем самым создав давку! А теперь на всех гонит!
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3a zenit
1510505369
ему что делать нех,в каждой жопе затычка?
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Сержтир
1510505982
Нет это не позор а ПОЗОРИЩЕ!!
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geroin161
1510506299
Так там же 80 тысяч человек. Как за короткое время можно покинуть стадик?
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пряник929
1510506603
Уткин только всеми недоволен, сам же за всю его жизнь палец о палец не стукнул... болтун и пустомеля, только пузо нажрал, тьфу
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Doktor Dik
1510506685
Всё верно Вася говорит!!! Я был там!!! Действительно нельзя было выйти!!! Это не организация, достойная чемпионата мира!!! Пусть делают выводы и нормально к людям относятся, где логистика?
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raritet
1510506893
на самом деле , Уткин еще мягко выразился. Организация на стадионах - это прежде всего безопасность болельщиков. А когда неуправляемая масса находится в заторе, достаточно любого волнения и все может нехорошо кончиться
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SPACE TRUCKIN
1510509622
матч Спартак - Хаарлем так никого и ни чему не научил...(
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ЮНик
1510510297
А может затор из-за того, что Василий Уткин застрял в проходе? Шучу... Он прав!
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