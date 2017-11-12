Уткин: «Лужникам» – позор»

Футбольный комментатор Василий Уткин после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1) раскритиковал работу организаторов игры.

Отметим, что из-за проблем с выходом с трибун перед стадионом образовались очереди. Позднее в МВД сообщили, что трудности были вызваны ремонтом станции метро «Спортивная».

«Лужникам» – позор. Ни на одном стадионе нет проблем уйти: на «Динамо» нет, в Казани нет, все уходят за минуту; и только тут...» – написал Уткин в твиттере.

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал