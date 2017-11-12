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  • Пресс-служба ГУ МВД: «Сложности с выходом из «Лужников» вызваны ремонтом на станции метро «Спортивная»

Пресс-служба ГУ МВД: «Сложности с выходом из «Лужников» вызваны ремонтом на станции метро «Спортивная»

12 ноября 2017, 17:37
3

Пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве рассказала о причине увеличения времени выхода болельщиков со стадиона «Лужники» после матча Россия – Аргентина (0:1).

«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля.

Станция метро «Воробьевы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.

Указанные меры (поэтапное освобождение зрителями трибун, и их организованный проход к остановкам общественного транспорта) позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка», – сказали в пресс-службе ГУ МВД.

Источник: Sports.ru
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Комментарии (3)
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3a zenit
1510497738
а где связь между метро и выходом со стадиона?Вышел иди куда хочешь,езжай на чём хочешь.Тупость полная,метро закрыто потому-что рядом строили бассейн.))
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Smekaev
1510499456
Надеюсь, в Питере бакланы хоть не насрут на зрителей. А то московские-то поднасрали.
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Бриг
1510519295
Чушь. Никакое метро не может быстро пропустить 80000 (да хотя бы и 20). Мозгами пошевелить было лень
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