Де Брюйне раскритиковал игру бельгийцев в матче с Мексикой

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне раскритиковал игру своей команды в матче со сборной Мексики (3:3).

«Пока у нас нет хорошей тактики и системы, мы будем продолжать сталкиваться с подобными трудностями.

Мексика в плане тактики была лучше нас. Их система игры нивелировала пятерых наших защитников. Мы плыли в центре поля.

Мы играем по очень оборонительной системе, а состав наполнен атакующими игроками, которые любят держать мяч. В итоге мы очень мало владели мячом. Нужно что-то менять. Решает тренер. Он должен найти решение, чтобы мы избежали таких ситуаций в будущем», – сказал Де Брюйне.