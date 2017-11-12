Черчесов: «Дзагоев восстанавливается и приносит пользу. 45 минут с Аргентиной помогут ему»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил состояние полузащитника Алана Дзагоева перед товарищеским матчем против Испании, который в данной игре провел на поле весь второй тайм.

Встреча пройдет 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:45 по московскому времени.

– Готов ли Дзагоев сыграть с первых минут с Испанией?

– Понятно, что это качественный игрок, который набирает форму. Для этого ему, конечно, надо играть. Думаю, эти 45 минут пойдут на пользу.

Главное, что он восстанавливается и приносит пользу, хотя и не так здорово, как это может делать. Но это объективно, и с этим нужно пока смириться.