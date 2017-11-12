Агуэро — о «Лужниках»: «Хорошая арена, но трава была слишком высокой»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился впечатлениями от матча Россия – Аргентина (0:1).

«Круто, что сегодня мой гол стал победным. Знаете, иногда забиваешь, но твоя команда все равно проигрывает. Это злит меня больше всего. К счастью, сегодня такого не случилось, и я вошeл в историю сборной Аргентины.

У нас сейчас обновленная сборная, и здесь, в России, главной идеей было опробовать новых ребят в деле. Думаю, у них все получилось. Сейчас мы все адаптируемся к новому вызову.

Я бы не назвал себя стопроцентным игроком основы сборной Аргентины. Это вообще моя первая игра при Хорхе Сампаоли. Так что мне очень нужна была игра против России, чтобы доказать тренеру, что я достоин играть здесь. Что могу сказать о стадионе «Лужники»? Хорошая арена, вот только трава была слишком высокой», — сказал Агуэро.

Следующий матч сборная Аргентины проведет 14 ноября в Краснодаре против команды Нигерии.