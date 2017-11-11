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  • Губерниев — о Зобнине: «C ним на поле играют не 11, а 12 человек, жду его возвращения» 

Губерниев — о Зобнине: «C ним на поле играют не 11, а 12 человек, жду его возвращения» 

11 ноября 2017, 22:44
9

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1).

«Что касается игры, то обе команды стоили друг друга. Мне понравился Глушаков. Игорь Акинфеев, как всегда, молодец. Во второй половине, когда вышел Дзагоев, команда заиграла красками футбольными.

Очень жду возвращения Зобнина, потому что он за двоих сойдет как футболист. Когда с нами Зобнин, то играют не 11, а 12 человек. Поэтому желаю Роману скорейшего выздоровления.

Гол назревал, проиграли по делу. Но я вижу резервы для усиления игры, Черчесов тоже их видит. Но выглядели достойно против сильного соперника, теперь готовимся к Испании. А я пытаюсь согреться, выпивая четвертый литр чая после стояния на реке Москве», — сказал Губерниев.

Напомним, ранее он раскритиковал организацию матча в «Лужниках».

Следующий матч сборная России проведет против команды Испании 14 ноября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Аргентина Зобнин Роман
Комментарии (9)
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raritet
1510429801
такие дифирамбы , будто Зобнин по меньшей мере , лучший игрок РФПЛ. Выйдет он Дмитрий и вы , убедитесь в том , что ваши ожидания чрезмерны.
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unikol
1510431334
А что, всё-таки сыграли вничью?
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DOCTOR PENALTY
1510432029
Биатлонист с улыбкой Ельцына как всегда порет х...ню и порет "чай".
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BarStep
1510433108
Биатлон угробил..., взялся за футбол...
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777+
1510436209
Слушаю этих комментаторов и угораю... Зобнин - "новая миссия" для сборной? Против "Амкара"("Амкару" не в обиду) да, может быть, но в сборной да еще на ЧМ?))) Насмешил Дима.....)))
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Поль
1510437736
Я всё-таки считаю Зобнина серьёзным игроком. Если Спартак с его возвращением перестанет пропускать такое количество мячей, то моё мнение и мысль губерниева подтвердится. так что, ждем будущее)
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арейская
1510443112
Чая-ли?
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zra78
1510458003
В биатлоне всё таки лучше разбирается
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OfaZavr
1510475887
хорошо сказал, мы тоже очень ждем скорейшего возвращения Романа.
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