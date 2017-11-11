Губерниев — о Зобнине: «C ним на поле играют не 11, а 12 человек, жду его возвращения» 

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1).

«Что касается игры, то обе команды стоили друг друга. Мне понравился Глушаков. Игорь Акинфеев, как всегда, молодец. Во второй половине, когда вышел Дзагоев, команда заиграла красками футбольными.

Очень жду возвращения Зобнина, потому что он за двоих сойдет как футболист. Когда с нами Зобнин, то играют не 11, а 12 человек. Поэтому желаю Роману скорейшего выздоровления.

Гол назревал, проиграли по делу. Но я вижу резервы для усиления игры, Черчесов тоже их видит. Но выглядели достойно против сильного соперника, теперь готовимся к Испании. А я пытаюсь согреться, выпивая четвертый литр чая после стояния на реке Москве», — сказал Губерниев.

Напомним, ранее он раскритиковал организацию матча в «Лужниках».

Следующий матч сборная России проведет против команды Испании 14 ноября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы