Кокорин: «Что требовал Черчесов в матче с Аргентиной? Я похож на него? У него спросите»

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от товарищеского матча против Аргентины (0:1).

«Аргентинцы создали много моментов. До 86-й минуты мы держались, но потом пропустили. В первом тайме нам очень помог Игорь Акинфеев, мы действовали скованно. Во втором уже стало получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, чего мы хотели.

Что сказал Черчесов? Спросите у него на пресс-конференции, зачем у меня спрашивать. Я похож на Черчесова? У него спросите, что требовал», – сказал Кокорин.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы