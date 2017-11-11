Сборная Армении подозревается в договорном матче c Беларусью

Сборная Армении попала под подозрение в организации договорного товарищеского матча с Беларусью (4:1). Международная организация Federbet, специализирующаяся на выявлении договорных поединков, сообщает, что, несмотря на счет 0:0, который держался до 41-й минуты, наблюдалась необычная картина ставок на победу армян.

«Подозрения подтвердились, когда к концу первого тайма было забито два быстрых гола Озбилизом и Мхитаряном (2:0), а через 10 минут после начала второго тайма счет был уже 3:0.

То есть подозрительные ставки, которые вызвали аномальное движение коэффициента, сыграли», – информирует Rusarminfo, ссылаясь на Federbet.

Отмечается, что Федерация футбола Армении, в свою очередь, данные подозрения опровергла.