Эвра получил дисквалификацию и остался без клуба. Неймар хочет обратно в «Барселону». Дайджест событий дня

Неймар желает вернуться в «Барселону».

Рамос ждет Неймара в «Реале».

Гинер высказал удовлетворение работой Гончаренко.

«Золотой мяч» будет вручен победителю 7 декабря.

Роналду забил гол плечом с семи метров.

Манчини хотел покинуть «Зенит» ради «Вест Хэма».

Минобрнауки опровергло информацию о том, что российских студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018.

Эвра дисквалифирован УЕФА до следующего лета. «Марсель» разорвал с игроком контракт.

Жена полузащитника сборной Северной Ирландии оскорбила судью стыкового матча североирландцев против Швейцарии.

На матч Россия – Аргентина реализовано примерно 77 тысяч билетов.