Эвра получил дисквалификацию и остался без клуба. Неймар хочет обратно в «Барселону». Дайджест событий дня

Неймар желает вернуться в «Барселону».
Рамос ждет Неймара в «Реале».
Гинер высказал удовлетворение работой Гончаренко.
«Золотой мяч» будет вручен победителю 7 декабря.
Роналду забил гол плечом с семи метров.
Манчини хотел покинуть «Зенит» ради «Вест Хэма».
Минобрнауки опровергло информацию о том, что российских студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018.
Эвра дисквалифирован УЕФА до следующего лета. «Марсель» разорвал с игроком контракт.
Жена полузащитника сборной Северной Ирландии оскорбила судью стыкового матча североирландцев против Швейцарии.
На матч Россия – Аргентина реализовано примерно 77 тысяч билетов.
Источник: Бомбардир.ру