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  • Минобрнауки: «Размещение полицейских и служащих Росгвардии пройдет комфортно для студентов»

Минобрнауки: «Размещение полицейских и служащих Росгвардии пройдет комфортно для студентов»

10 ноября 2017, 17:48
26

Ранее «Бомбардир» писал о том, что студенты в городах-хозяевах ЧМ-2018 могут потерять места в общежитиях перед началом турнира.

Министерство образования и науки РФ опровергло информацию.

«Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам.

Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов.

Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – цитирует орган ТАСС.

Сообщалось, что на места студентов могут поселить полицейских и служащих Росгвардии.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (26)
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la verdad
1510326650
Всё как в далёком 80-м:)) Выселения, угрозы, ограничения... К сожалению, наша страна летит на всех парах в прошлое...
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vladik12
1510328096
Особенно комфортно будет студенткам.
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shinnik
1510330911
Сослепу.. Минобрнауки... Думал про японцев..((
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Italian_93
1510331836
Ну все студентики держитесь, не побухать вам летом и не потрахаться, как шум так 15 суток
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Полная Канистра
1510333081
рождаемость резко повысится в стране после ЧМ
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Эд1970
1510343020
Эту чушь пишут только лишь бы накалить обстановку,все нормально будет.
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