Минобрнауки: «Размещение полицейских и служащих Росгвардии пройдет комфортно для студентов»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что студенты в городах-хозяевах ЧМ-2018 могут потерять места в общежитиях перед началом турнира.

Министерство образования и науки РФ опровергло информацию.

«Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.

Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам.

Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов.

Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – цитирует орган ТАСС.

Сообщалось, что на места студентов могут поселить полицейских и служащих Росгвардии.