Минобрнауки: «Размещение полицейских и служащих Росгвардии пройдет комфортно для студентов»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что студенты в городах-хозяевах ЧМ-2018 могут потерять места в общежитиях перед началом турнира.
Министерство образования и науки РФ опровергло информацию.
«Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности.
Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам.
Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов.
Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – цитирует орган ТАСС.
Сообщалось, что на места студентов могут поселить полицейских и служащих Росгвардии.