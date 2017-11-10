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  • Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий до начала турнира

Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий до начала турнира

10 ноября 2017, 17:02
7

Студенты, проживающие в городах-хозяевах чемпионата мира, могут лишиться мест в общежитиях до начала турнира. По информации «Коммерсанта», таким образом правительство освободит места для полицейских и служащих Росгвардии.

Источник опубликовал обращение Российского студенческого союза в адрес главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности. Принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно.

Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», – говорится в письме.

Напомним, турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.

Источник: Коммерсант
Россия
Комментарии (7)
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BRO_football
1510322916
Ага, ещё не дай Бог на митинг выйдут... в поддержку Навального))))))
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Хакасия
1510323591
1980!
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3a zenit
1510324632
ну ничего отдохнут дома,безопасность важней молодых алкашей.Навечно же их не выселяют.
Ответить
Pourport
1510325126
И зря,гостей много не явится.
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АЛЕКС 58
1510326570
Разве нельзя разместить Росгвардию,полицию,казаков более комфортно,в виллах,коттеджах чиновников,депутатов и прочего ворья!?
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RedWhiteFans2
1510331078
Это уже было. А потом эту страну назвали «страна непуганых идиотов»
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