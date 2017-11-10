Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий до начала турнира

Студенты, проживающие в городах-хозяевах чемпионата мира, могут лишиться мест в общежитиях до начала турнира. По информации «Коммерсанта», таким образом правительство освободит места для полицейских и служащих Росгвардии.

Источник опубликовал обращение Российского студенческого союза в адрес главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности. Принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно.

Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше», – говорится в письме.

Напомним, турнир пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.