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Роналду забил плечом с 7-ми метров

10 ноября 2017, 14:44
8

Официальный инстаграм-аккаунт «Реала» опубликовал запись с тренировки команды.

Нападающий Криштиану Роналду замкнул навес с фланга ударом плечом из-за пределов вратарской площади. Португалец отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Развернувшись, 32-летний форвард совершил рывок поразил другие ворота.

Напомним, Роналду не получил вызова в сборную Португалии, которая в рамках международной паузы примет команды Саудовской Аравии и США. Встречи пройдут сегодня и 14-го ноября соответственно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Sterh
1510317561
Обосраться, пардон, теперь.. Не "забил", а попал в ворота. В спокойной обстановке, один. Вратарь не реагировал.
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anjaneri
1510321197
Нон может на поле все. Мммастерс
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DeStar
1510321926
Вот прям новость...
Ответить
Yurini
1510337326
А я то подумал он какому либо Топ клубу так вогнал!!! ахахаха кайф прёт!
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