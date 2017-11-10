Роналду забил плечом с 7-ми метров

Официальный инстаграм-аккаунт «Реала» опубликовал запись с тренировки команды.

Нападающий Криштиану Роналду замкнул навес с фланга ударом плечом из-за пределов вратарской площади. Португалец отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Развернувшись, 32-летний форвард совершил рывок поразил другие ворота.

Напомним, Роналду не получил вызова в сборную Португалии, которая в рамках международной паузы примет команды Саудовской Аравии и США. Встречи пройдут сегодня и 14-го ноября соответственно.