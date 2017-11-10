Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Манчини хотел уйти из «Зенита» ради работы в «Вест Хэме»

Источник: Манчини хотел уйти из «Зенита» ради работы в «Вест Хэме»

10 ноября 2017, 14:23
23

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини вел переговоры с «Вест Хэмом», руководство которого 6-го ноября отправило в отставку Славена Билича. Об этом сообщило издание The Sun.

Итальянец запросил у «молотобойцев» годовой оклад в 15 миллионов фунтов, 10 двусторонних рейсов на частном самолете и 52 полета бизнес-классом. Согласно источнику, лондонский клуб не устроили требования специалиста.

7-го ноября «Вест Хэм» возглавил Дэвид Мойес.

Манчини вступил в должность главного тренера «Зенита» в июле. После 16-ти туров чемпионата России команда занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Вест Хэм Манчини Роберто
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1510313856
Думаю, инфа- Утка
Ответить
Alemann
1510314703
The Sun - известная желтая газета. Достоверность сведений - как у нас на РЕН-ТВ.
Ответить
АЛЕКС 58
1510315080
Папа Мюллер столько-же платит? И ответственности меньше!
Ответить
APchelov
1510315921
Вот так отшивать надо! Хотя, а вдруг бы англичане согласились
Ответить
TRELL
1510316903
Утка полная.
Ответить
subbotaspartak
1510319302
Нормальные требования, я бы не меньше запросил. А Газпром, по ходу, удовлетворил.
Ответить
Svoysvoemubrat
1510321048
Правда или утка, не знаю, но в Питере ему не уютно.
Ответить
Garrincha58
1510325877
пусть не в деньгах запрос а сам факт что Манчини готов хоть куда лишь бы дали бабло и он особо усираться в Зените не будет вот и видно как они играют,очередная глупость Зенитного руководства
Ответить
la verdad
1510327416
По сравнению с условиями Зенита, уступил в два раза :)))
Ответить
Konb48
1510336630
Да где он кроме Зенита такие деньги заработает))) В Китае если только)
Ответить
Главные новости
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Все новости
Все новости
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
Вчера, 18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+