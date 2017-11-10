Источник: Манчини хотел уйти из «Зенита» ради работы в «Вест Хэме»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини вел переговоры с «Вест Хэмом», руководство которого 6-го ноября отправило в отставку Славена Билича. Об этом сообщило издание The Sun.

Итальянец запросил у «молотобойцев» годовой оклад в 15 миллионов фунтов, 10 двусторонних рейсов на частном самолете и 52 полета бизнес-классом. Согласно источнику, лондонский клуб не устроили требования специалиста.

7-го ноября «Вест Хэм» возглавил Дэвид Мойес.

Манчини вступил в должность главного тренера «Зенита» в июле. После 16-ти туров чемпионата России команда занимает второе место в турнирной таблице.