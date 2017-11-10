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Неймар хочет вернуться в «Барселону»

10 ноября 2017, 08:33
24

Нападающий «ПСЖ» Неймар побывал на днях в Барселоне, где встретился с бывшими партнерами по команде. В разговоре с ними бразилец в шутливой форме поинтересовался, примут ли его каталонцы в свои ряды, если он захочет вернуться.

Известно, что Неймар испытывает определенные проблемы во Франции. У бразильца есть недопонимание как с тренерским штабом команды, так и с партнерами по команде. В испанской прессе увидели в этом желание Неймара вернуться в «Барселону».

Переход футболиста сборной Бразилии состоялся минувшим летом, а его за трансфер парижане заплатили 222 миллиона евро. Он стал самым дорогостоящим футболистом в мире.

С текущем сезоне Неймар провел 12 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил 11 голов.

Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (24)
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Deniskl
1510292315
Всё, вышел во взрослую жизнь, так умей преодолевать трудности...
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Danish Dynamite
1510293234
Давай уж в Реал лучше дуй, будь отмороженным до конца, раз встал на такой путь. На месте Барселоны я бы и за бесплатно его обратно не брал.
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kella
1510293997
Барселона вроде бы и не заметила потерю бойца, а Неймар обделался капитально!
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polozovs
1510297800
В Спартак на перевоспитание
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ДАША Д
1510298773
Только фиг Барселона теперь столько денег за Неймара отвалит. Только половину и с понижением зарплаты.
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ivantsevivan
1510299648
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aaaaahhhh
1510301640
девочка хочет.....
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Asbjorn
1510302802
Барса не будет столько за него платить
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acer2003
1510309242
Говна ему на лопате ((
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Italian_93
1510311005
Дебил есть, дебил будет и дебил останется
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