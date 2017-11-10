Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар побывал на днях в Барселоне, где встретился с бывшими партнерами по команде. В разговоре с ними бразилец в шутливой форме поинтересовался, примут ли его каталонцы в свои ряды, если он захочет вернуться.

Известно, что Неймар испытывает определенные проблемы во Франции. У бразильца есть недопонимание как с тренерским штабом команды, так и с партнерами по команде. В испанской прессе увидели в этом желание Неймара вернуться в «Барселону».

Переход футболиста сборной Бразилии состоялся минувшим летом, а его за трансфер парижане заплатили 222 миллиона евро. Он стал самым дорогостоящим футболистом в мире.

С текущем сезоне Неймар провел 12 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил 11 голов.