Бышовец допускает поражение России от Аргентины

Известный российский тренер Анатолий Бышовец трезво подходит к оценке шансов сборной России в предстоящем товарищеском матче со сборной Аргентины. Он отметил, что результат этой встречи будет на втором плане. Главное – проверить свои силы с серьезным соперником перед стартом ЧМ-2018.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Вы посетили тренировку сборной России перед игрой с аргентинцами. Что вам бросилось в глаза?

– Должен сказать, что это не первая тренировка, которую я посмотрел. Есть программа подготовки, она очевидна. Первые дни – восстановление, в четверг же шла конкретная подготовка к матчу с аргентинцами, моделирование игры. В целом атмосфера и отношение игроков к предлагаемому материалу оставили хорошее впечатление. В отдельных эпизодах даже были ситуации, близкие по накалу к официальным матчам, максимально приближенные. В этом отношении у меня остается оптимизм. Единственная видимая проблема: есть потери у нас в составе. Конечно, это создает возможность посмотреть на отдельных позициях новых игроков. В то же время это может сказаться на проверке наиболее оптимальных сочетаний игроков в ближайшем матче, что в итоге может сказаться на качестве. Но в целом в сборной фон очень хороший.

– Как вы думаете, чем продиктован выбор РФС таких соперников – Аргентины и Испании? Это ведь топовые сборные.

– Я думаю, что выбор сильных соперников просто необходим. Это своего рода тест для тренера, игроков. В первую очередь эти матчи дадут информацию о недостатках в развитии команды – она ведь пока только формируется. Такие матчи необходимы, чтобы сделать выводы о качестве селекции, об уровне игроков. Играть придется против команд, которые, бесспорно, входят в число лучших в мире. Это очень хороший фактор для получения необходимой информации для переосмысления. Что касается соперников, то мы играли уже с теми, кто уступает нам, с московским «Динамо» например. Соперники послабее – это для закрепления того, что нарабатывается в тренировочном процессе.

– Выйдут наши футболисты на поле против Месси, увидят этот заоблачный для нашего чемпионата уровень. Пойдет ли это на пользу в случае неудачи?

– Игры с таким соперников в первую очередь обогащают. Не обязательно это прямое сравнение характеристик Месси и российских футболистов. Матч с Аргентиной – это своего рода тест на здоровые амбиции, желание не уступить. Да, можно проиграть, но проявить свои качества. Не вижу ничего страшного, если уступим. Но такие матчи тебя учат, это наглядное пособие о том, что должно сделать тебя сильнее. Такой матч позволит расширить возможности, достаточная мотивация у команды сохранить достоинство. У меня много примеров. Наш матч с профессиональными футболистами из Аргентины на Олимпиаде в 1988 году. Мы победили со счетом 2:1. Или встреча с этой же сборной в Манчестере в 1991 году, когда сыграли 1:1. В концовке мы действовали в меньшинстве против финалиста чемпионата мира и сумели сыграть вничью. Хотя, конечно, мы тогда тоже уступали аргентинцам по уровню. Но здесь вопрос, насколько команда организована, что она может противопоставить звездам. Наша команда в финальном матче Олимпиады-1988 уступала по составу сборной Бразилии (2:1), может быть, мы даже были слабее, чем Италия, с которой играли до этого (3:2). У нас не было таких звезд, как у этих команд, которые мы обыграли в полуфинале и финале, но нам удалось создать команду-звезду. Были игроки, уверенные в себе, в выбранной тактике, в тренерах. Я должен сказать, что олимпийская победа-1988 была не случайной. Так же преждевременно говорить о том, что наши футболисты сейчас – это мальчики для битья. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Товарищеский матч подразумевает, что и аргентинцы будут экспериментировать. Я бы абстрагировался непосредственно от результата в этой встрече, у нас должно быть достаточно оптимизма. Все зависит от того, насколько тренерам удастся сформировать в игроках чувство уверенности.