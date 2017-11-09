Лэмпард: «Надеюсь, Конте останется в «Челси»

Экс-игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможной отставке главного тренера «аристократов» Антонио Конте.

«Конте пришел в «Челси», когда команда финишировала в чемпионате десятой. Это был сложный период для клуба. С его приходом те же самые футболисты изменили положение команды. Это показывает, какой он хороший тренер.

Прошлый сезон стал победным благодаря Конте. В нынешнем стартовали не очень хорошо, а в АПЛ, если вы не выигрываете в каждом матче, вас начинают обсуждать.

Думаю, все, кто знаком с Конте, кто близок к «Челси», понимают, какой он хороший тренер. Я надеюсь, он останется, и думаю, что Конте будет более успешным», — сказал Лэмпард.

«Челси» с 22 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице.