«Саутгемптон» хочет усилиться Йоветичем

Английский «Саутгемптон» в ближайшее трансферное окно намерен усилить свою линию атаки. В качестве предпочитаемого претендента «святые» рассматривают футболиста «Монако» Стевана Йоветича, сообщает The Sun.

Сам черногорец недоволен своим положением в стане представителя Лиги 1, чем и хочет воспользоваться главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино.

Напомним, что с 2013 по 2016 годы Йоветич (без учета аренд) являлся игроком «Манчестер Сити» (30 игр в АПЛ, восемь голов).