Кан: «Хайнкес крайне эффективный тренер»

Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан отметил эффективность работы Юппа Хайнкеса в Мюнхене.

«Мы все уже видим эффект от работы Хайнкеса в «Баварии». Это крайне эффективный тренер. Все это показывает качество «Баварии».

Матч с дортмундской «Боруссией» состоялся как раз вовремя, потому что у нее сейчас много проблем, особенно в обороне. И «Бавария» воспользовалась этими проблемами», – заявил Кан Sport1.de.

Напомним, что Хайнкеса сменил в мюнхенском клубе уволенного итальянца Карло Анчелотти.