Чигринский: «Месси, в отличие от Роналду, всегда думает о команде»

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Барселона» словно совершенно другой мир. Я был поражен уровнем моих партнеров по команде, таких как Месси или Ибрагимович. Быть частью такой команды – это нечто невероятное. Конечно же, 25 миллионов евро, заплаченные за меня, давили психологически. Мне требовалось больше времени, чтобы адаптироваться, но я не смог этого сделать.

Роналду – настоящий бомбардир, но не лучший в мире, потому что он эгоист. Месси отличается тем, что всегда думает о команде», – рассказал Чигринский.

В чемпионате Испании украинский футболист провел за «Барселону» 12 матчей, из них 10 – в основном составе. Всего за «Барселону» он сыграл в 18 встречах.