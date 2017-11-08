Антон Миранчук: «С Месси Аргентина одна команда, без него – другая»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не ощущает страха перед предстоящим товарищеским матчем со сборной Аргентины. При этом футболист отметил силу соперника.
Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.
– Не страшно перед Аргентиной?
– Вообще нет.
– На чемпионат мира команда пробилась с трудом. Следили?
– Выйти из квалификации в Южной Америке дорогого стоит. Там сборные – просто бешеные! Все игроки из топ-чемпионатов. Я вот смотрел последнюю игру Аргентины, с Эквадором. Аргентинцев возили прилично, но Месси оформил хет-трик.
– Аргентина зависима от Месси?
– Так и есть. С ним одна команда, без него – другая. Хотя вот Икарди хет-трик сделал в дерби с «Миланом».