Антон Миранчук: «С Месси Аргентина одна команда, без него – другая»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не ощущает страха перед предстоящим товарищеским матчем со сборной Аргентины. При этом футболист отметил силу соперника.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Не страшно перед Аргентиной?

– Вообще нет.

– На чемпионат мира команда пробилась с трудом. Следили?

– Выйти из квалификации в Южной Америке дорогого стоит. Там сборные – просто бешеные! Все игроки из топ-чемпионатов. Я вот смотрел последнюю игру Аргентины, с Эквадором. Аргентинцев возили прилично, но Месси оформил хет-трик.

– Аргентина зависима от Месси?

– Так и есть. С ним одна команда, без него – другая. Хотя вот Икарди хет-трик сделал в дерби с «Миланом».