Слуцкий — об Эвандро: «Надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет играть»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника Эвандро. Игрок пропустил первые 16 туров Чемпионшипа из-за травмы и недавно возобновил тренировки.

«Ситуация сложная, потому что Эвандро пропустил много. Но я надеюсь, что после перерыва на матчи сборных, он будет играть.

Мы проконсультируемся с врачами, поскольку возможно, что он пока не готов играть за молодежную команду. Эвандро нужно время, и, может быть, нам удастся предоставить ему игровую практику в составе дубля только после матчей сборных», — сказал Слуцкий в интервью Hull Daily Mail.

Напомним, что в минувшие выходные болельщики «тигров» запустили в социальных сетях хештэг #SlutskyOut (СлуцкийВон — прим. ред.).