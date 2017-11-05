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Болельщики «Халла» требуют отставки Слуцкого

5 ноября 2017, 00:22
26

Болельщики «Халл Сити» запустили хэштег #SlutskyOut [СлуцкийВон — прим. ред.] в социальных сетях.

Фанаты призывают Леонида Слуцкого к отставке из-за результатов команды. После 16 туров «Халл» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, что сегодня «тигры» проиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:4). Слуцкий сказал, что у «Халла» нет командного духа.

«Еще одна игра. Еще одно жалкое поражение. Руководству надо действовать СЕЙЧАС», — написал один из болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Чемпионшип Шеффилд Юнайтед Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (26)
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Chesn0k
1509831276
недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1509833396
Ну всё пора домой!
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baden69
1509834607
Леонид, у Канделаки появилась вакансия. Пора домой!
Ответить
Axe111
1509836867
Да потому что слуцкай не тренер вообще, нулевка
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Cubinec1989
1509837611
пора домой, не долго музыка играла...классные вы парни. обычно нормальные люди слова поддержки пишут. Понятно, что он то врядли прочитает, но. НО! Эмери вроде тоже "Тренеришкой" был. много ляпов, поражений. Может не будем судить спустя три месяца работы?
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rammax fcsm
1509838048
жида в расход
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Serjoga
1509854275
Ожидаемо!
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Михаил Шевченко
1509854961
Даже если и уволят,то все равно он получил хороший опыт который ему еще пригодится
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subbotaspartak
1509855353
Ну что, Лёнчик, Спёкся пончик?
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nemolod
1509863793
Единственно,что приобрел ЛВС - это возможность свободно разговаривать на английском,а в футбольном плане-это неудачный эксперимент,причем тот же опыт,он получить мог и дома,если бы после благополучного ЦСКА взялся тренировать какой-нибудь малобюджетный клуб ФНЛ-все получилось бы так же,только у нас болельщики более терпеливы к тренерским неудачам!
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