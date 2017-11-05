Болельщики «Халла» требуют отставки Слуцкого

Болельщики «Халл Сити» запустили хэштег #SlutskyOut [СлуцкийВон — прим. ред.] в социальных сетях.
Фанаты призывают Леонида Слуцкого к отставке из-за результатов команды. После 16 туров «Халл» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа.
Напомним, что сегодня «тигры» проиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:4). Слуцкий сказал, что у «Халла» нет командного духа.
«Еще одна игра. Еще одно жалкое поражение. Руководству надо действовать СЕЙЧАС», — написал один из болельщиков.
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Источник: Twitter