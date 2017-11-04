Слуцкий: «Игроки «Халла» на поле выглядят как манекены»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 16-го тура Чемпионшипа от «Шеффилд Юнайтед» (1:4).

«В последних трех матчах мы переставали играть после того, как забивали в ворота соперника. А после пропущенных мячей мы не начинаем снова играть.

У нас нет прочного менталитета и командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Я не могу объяснить это. Если мы не справимся с этой проблемой, то это будет моя вина.

Мы поменяли систему, схему, но сложно изменить тренировочный процесс между матчами.

У нас много новых игроков. Похоже, что у нас нет командных целей, и наши действия больше похожи на личные цели игроков. Все упорно работают, но на поле похожи на манекенов», — передает слова Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл Сити» идет на 20 месте в турнирной таблице с 16-ю очками. Отрыв от зоны вылета — четыре очка. Поражение от «Шеффилд Юнайтед» — третье подряд для команды Слуцкого.