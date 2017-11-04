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Слуцкий: «Игроки «Халла» на поле выглядят как манекены»

4 ноября 2017, 21:08
23

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 16-го тура Чемпионшипа от «Шеффилд Юнайтед» (1:4).

«В последних трех матчах мы переставали играть после того, как забивали в ворота соперника. А после пропущенных мячей мы не начинаем снова играть.

У нас нет прочного менталитета и командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Я не могу объяснить это. Если мы не справимся с этой проблемой, то это будет моя вина.

Мы поменяли систему, схему, но сложно изменить тренировочный процесс между матчами.

У нас много новых игроков. Похоже, что у нас нет командных целей, и наши действия больше похожи на личные цели игроков. Все упорно работают, но на поле похожи на манекенов», — передает слова Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл Сити» идет на 20 месте в турнирной таблице с 16-ю очками. Отрыв от зоны вылета — четыре очка. Поражение от «Шеффилд Юнайтед» — третье подряд для команды Слуцкого.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Шеффилд Юнайтед Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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1509819406
да сливают эти манекены тебя лёня чужих они не любят
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acer2003
1509819944
Команда-маникены, тренер-лопух ! Халл 20-й,Леня, глянь таблицу
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insider_retro
1509820422
После игроков, похожих на манекены, Леонид Викторович в будущем, наверное, будет молиться на наших понятливых витязей земли русской (и не русской)!...)))
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Вомбат
1509820633
Не ожидал Леонид Викторович, что так трудно тренировать команду в лиге, где ведется настоящая борьба в каждом матче, а судьям в конверте не заносят. Не ожидал.
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zigbert
1509820883
Похоже Слуцкий и сам понял куда он вляпался.
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Красногорск_Фан
1509820886
А я помню еще Халл прошлогодний. Который топ-клубы возил на их поле. И Слуцкого времен ФК Москва когда он орал на Мозеса и Бракомонте. Хорошее тогда было время. А сейчас ни Халл ни Слуцкий ни але
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Сильвербой
1509822619
Оказывается без Гинера трудно чего-то добиться этому недотренеру!
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Borz1
1509824161
не получаются договорные матчи
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nemolod
1509865385
Старый анекдот-играет оркестр,зрители едят мороженое и у одного из них отвалился кусок и упал с балкона зала прямо на лысину главного скрипача , стала таять и попадать ему на глаза в результате чего тот не мог четко разглядеть ноты и потому начал ошибаться! На вопрос дирижера- В чем дело? - Да кто-то на меня сейчас кончил!! ЭТО ПОТОМУ ЧТО ТЫ ИГРАЕШЬ КАК П...-ЗДА!
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OfaZavr
1509867529
после этих слов игроки точно сольют его.
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