Ибрагимович вручил капитану «Мальме» кубок чемпионов и нарушил регламент турнира

В Мальме состоялась церемония награждения одноименного клуба кубком чемпионов страны. Команда выиграла турнир досрочно.
На мероприятии присутствовал нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, являющийся выпускником академии «Мальме».
36-летний форвард вышел на поле с кубком, после чего пригласил капитана команды Маркуса Розенберга пройти на трибуну.
На секторе Ибрагимович сам вручил Розенбергу трофей, проигнорировав президента федерации футбола страны Карла-Эрика Нильсона. Экс-игрок сборной Швеции нарушил регламент турнира, согласно которому кубки должен вручать Нильсон.
Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ибрагимович вернулся к тренировкам после разрыва крестообразных связок колена.
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Источник: ФК «Мальме»