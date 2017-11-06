Ибрагимович вручил капитану «Мальме» кубок чемпионов и нарушил регламент турнира

В Мальме состоялась церемония награждения одноименного клуба кубком чемпионов страны. Команда выиграла турнир досрочно.

На мероприятии присутствовал нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, являющийся выпускником академии «Мальме».

36-летний форвард вышел на поле с кубком, после чего пригласил капитана команды Маркуса Розенберга пройти на трибуну.

На секторе Ибрагимович сам вручил Розенбергу трофей, проигнорировав президента федерации футбола страны Карла-Эрика Нильсона. Экс-игрок сборной Швеции нарушил регламент турнира, согласно которому кубки должен вручать Нильсон.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ибрагимович вернулся к тренировкам после разрыва крестообразных связок колена.