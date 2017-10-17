Родной клуб Ибрагимовича досрочно выиграл чемпионат Швеции, Кристиансен забил из-за пределов штрафной

«Мальме» в выездном матче 27-го тура чемпионата Швеции обыграл «Норрчепинг» со счетом 3:1.

Гости набрали 60 баллов и за три тура до конца сезона гарантировали себе победу на турнире.

Полузащитник Андерс Кристиансен забил последний гол в матче c 18-ти метров, протащив мяч с середины поля.

Чемпионство стало для «Мальме» 20-м в истории. Среди бывших игроков клуба – бронзовый призер ЧМ-1994 Патрик Андерссон, лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович и лучший снайпер ЛЧ 1995/96 Яри Литманен.