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    Родной клуб Ибрагимовича досрочно выиграл чемпионат Швеции, Кристиансен забил из-за пределов штрафной

    «Мальме» в выездном матче 27-го тура чемпионата Швеции обыграл «Норрчепинг» со счетом 3:1.

    Гости набрали 60 баллов и за три тура до конца сезона гарантировали себе победу на турнире.

    Полузащитник Андерс Кристиансен забил последний гол в матче c 18-ти метров, протащив мяч с середины поля.

    Чемпионство стало для «Мальме» 20-м в истории. Среди бывших игроков клуба – бронзовый призер ЧМ-1994 Патрик Андерссон, лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович и лучший снайпер ЛЧ 1995/96 Яри Литманен.

    Источник: Twitter

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    17.10.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 октября 2017, 10:54

      шикарный голешник

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 октября 2017, 08:46

      Красиво оформил чемпионский титул)

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