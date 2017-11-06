Кангва: «Смена часовых поясов — нечто! Утром в Хабаровске не понимал, чего хочет организм»

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва поделился впечатлениями от выезда в Хабаровск. Туляки обыграли местный «СКА» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Это была очень тяжелая игра. Все знают, что в Хабаровск длинный перелет.

Смена часовых поясов — это нечто! Утром, когда я проснулся, организм не понимал, чего хочет: то ли позавтракать, то ли пообедать, то ли вообще ничего не хочется. Думаю, такие ощущения были не только у меня», — сказал 23-летний замбиец.

Форвард пополнил состав «Арсенала» в августе, перейдя из «Газиантепспора». На его счету два гола в шести матчах всех турниров.

Подопечные Миодрага Божовича занимают седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.