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  • Кангва: «Смена часовых поясов — нечто! Утром в Хабаровске не понимал, чего хочет организм»

Кангва: «Смена часовых поясов — нечто! Утром в Хабаровске не понимал, чего хочет организм»

6 ноября 2017, 20:39
5

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва поделился впечатлениями от выезда в Хабаровск. Туляки обыграли местный «СКА» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Это была очень тяжелая игра. Все знают, что в Хабаровск длинный перелет.

Смена часовых поясов — это нечто! Утром, когда я проснулся, организм не понимал, чего хочет: то ли позавтракать, то ли пообедать, то ли вообще ничего не хочется. Думаю, такие ощущения были не только у меня», — сказал 23-летний замбиец.

Форвард пополнил состав «Арсенала» в августе, перейдя из «Газиантепспора». На его счету два гола в шести матчах всех турниров.

Подопечные Миодрага Божовича занимают седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Арсенал Кангва Эванс
Комментарии (5)
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семёнычев
1509991786
а каково хабаровчанам??? остальные по разу съездили в Хабару и на год свободны.... а эти парни полторы недели в воздухе болтаются за сезон, про смену поясов и вовсе молчу....
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mihail200606
1509992091
А ты уверен,что это утро было?))
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мароко
1509996882
Привыкай!
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пряник929
1510000760
То ли еще будет...
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