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  • Грушевский: «Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА»

Грушевский: «Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА»

6 ноября 2017, 16:59
42

Известный юморист Михаил Грушевский, который является давним болельщиком ЦСКА, прокомментировал решения арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура между армейцами и «Локомотивом» (2:2). Кроме того, он выразил мнение о существующей предвзятости всего судейского корпуса по отношению к красно-синим.

«По драматизму и накалу страстей уровень дерби соответствовал своему статусу. Драма с элементами психологического триллера. Вчерашний матч получился судейским. У «Локомотива» фантастическая статистика при судействе Карасева. Это не вызывало бы никаких вопросов, если бы «Локо» всегда был в лидерах в последние года. В матче первого круга против ЦСКА победный, решающий гол Ари был забит после нарушения правил на Васине, которое Карасев не заметил. Результаты матчей армейцев при судействе Карасева значительно отличаются. Хотел бы еще обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции «Локомотива». Мне кажется здесь какой-то пробел в законодательстве со стороны ФИФА. На мой взгляд, отставные судьи не должны получать возможность работать в структуре клубов. Назначение Сухины, арбитра топ уровня по российским меркам, – это позитивное воздействие на судейское отношение к «Локомотиву».

Фол со стороны Хосонова, безусловно, был. Одиозное решение показать ему вторую желтую карточку проходило под явным давлением со стороны скамейки «Локомотива», была выдержана пауза. После этого решения мы получили совершенно другой матч. На мой взгляд, судья совершает футбольное преступление, когда подобным образом вмешивается. Вторая желтая карточка должна быть весомее первой в подобных играх. Должны быть такие основания, которые не оставляют арбитру выбора. Карасев полюбил себя в футболе, а не футбол в себе. Он угробил матч. В дальнейших действиях арбитра было видно, что он струсил. Сам испугался своей принципиальности. Например, в оценке эпизода, после которого был назначен пенальти. Там пограничная ситуация, фол до штрафной, с возможностью красной карточки или в штрафной с желтой. Долго принимал решение, видно, испугался второй красной карточки, решил ограничиться пенальти. Добавление всего трех минут – главный показатель этой трусости. Он не хотел, чтобы этот матч заканчивался победой одной из команд. Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА. Она не украшает наш чемпионат.

Отдельно хотел бы отметь фигуру президента «Локомотива» Илью Геркуса. Он в масштабах своей роли в российском футболе – никто, чтобы позволять себе подобного рода заявления насчет паровоза, который коней на обочину вытеснил. «Локомотив» лидер сезона, но делать такие заявления президенту футбольного клуба – верх глупости. У самого господина Геркуса никаких заслуг перед футболом нет на данную минуту. Лучше бы он нам рассказал, каким образом можно заплатить 3 миллиона долларов за свободного агента – вратаря Медведева. Даже болельщики «Локомотива» недолюбливают этого джентльмена за бесконечные попытки убрать из клуба Юрия Семина. На уровне тюремного и блатного наезда были рассуждения по поводу Вернблума, с которым нужно бороться. Судьи достаточно часто награждают его желтыми карточками, как-то сами разберутся. Геркус – случайный человек в отечественном футболе, должен относиться дипломатически к другим клубам, которые имеют наибольший вес. Он всего лишь наемный менеджер, принесенный ветром. Нужно уметь контролировать свои эмоции и пацанские замашки в публичных заявлениях. Это не украшает ни его клуб, ни его самого», – сказал Грушевский.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на семь баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (42)
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vshter76
1509976893
надоело это нытье
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УхоГорлоНос
1509977089
Классная логика, получил желтую карточку и ходи лупи по ногам в дерби. Красную нельзя давать - это же игру испортит. А то, что молодой игрок летит шипами в голеностоп другому игроку и потенциально может нанести травму, которая выведет из строя, это ничего, дерби же. Тут фраза была по Вернблуму - судьи сами разберутся, я думаю, что и по отношению удалений/нарушений, они тоже сами в таком случае разберутся
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dimar
1509977422
Честно говоря, очень удивлён, чего подняли такой вой. Тут даже спорных ситуаций не было, всё очевидно. Судья не стал удалять ни Вернблума (думаю даже болельщики ЦСКА согласны, что красную он заслужил) ни Васина, но преподносят так, как будто армейцев похоронили. Что за истерия то? Может просто лучше поработать над дисциплиной молодых и не очень игроков?
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kella
1509977782
И че ныть то? Кони борзо играли, - надо было еще пару-тройку удалять!
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Sergh4
1509978031
Кони сдурели что ли, судейство им плохое?! Единственный спорный момент это верблуму красную можно было дать!
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Sky Spartak
1509978267
Две команды отыграли отличный матч....При чем здесь судейство ??? Там и Вернблума надо было удалять тогда по хорошему... Грушевски упал в глазах...
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Torvald64
1509979725
Я просто уже охреневаю от наглости ЦСКА и тех людей, кто с ними связан. Удаление Хосонова было чистейшим. Что ещё значит "Вторая желтая карточка должна быть весомее первой в подобных играх"? Он должен был ногу кому-нибудь сломать?! При этом этот наглец, который отыграл, честно говоря, абсолютно никак, смеет при уходе с поля с обиженным видом говорить на всю страну, что "да я его даже не трогал!!!" Я абсолютно убеждён, что хорошего футболиста из него не получится, ну да не в этом дело. Удаление Вернблума было чистейшим. Причём даже если квалифицировать его удар локтем как ЖК, то она должна была становиться второй - я не очень понимаю, почему Карасёв пожалел его в эпизоде с удалением Хосонова - он там только что в морду арбитру не бил. Васин тоже заслуживал КК - но тут как бы ладно, до сих пор непонятно, есть ли установка не показывать КК одновременно с назначением пенальти или нет. В общем, по сути, ЦСКА вполне мог получить 2-3 красные карточки - играли грязно. Получается. Карасёв их ещё и пожалел. Я не буду на него гнать, потому что у него тоже задача не накалять излишне страсти, а удаление кучи народу этому бы не способствовало. Но обвинять его в чём-то со стороны ЦСКА вместо того, чтобы делать какие-то выводы внутри команды?!.. Например, Хосонов однозначно должен нести наказание за свой поступок и за своё лицемерие - он подвёл команду. Ну хрен с ним - это ваше внутреннее дело, но вы хотя бы не защищайте его, не позорьтесь. Слава Богу, повтор все видели и всем понятно, что это было абсолютно адекватное наказание.
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Garrincha58
1509979759
вот взяли моду всякие юмористы от которых даже не смешно высказывать свое никому не нужное мнение о футболе
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srg38
1509981187
Внатуре юморист. У ЦСКА три удаления должны были быть, плюс Гончаренко дисквалифицировать! Карась пожалел или испугался ответственности. Жги еще, юморист!
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portero
1509981534
есть гнилая команда , которой судьи позволяют ломать и бить соперника, редкий судья осмеливается остановить оборзевших коней...
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