Грушевский: «Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА»

Известный юморист Михаил Грушевский, который является давним болельщиком ЦСКА, прокомментировал решения арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура между армейцами и «Локомотивом» (2:2). Кроме того, он выразил мнение о существующей предвзятости всего судейского корпуса по отношению к красно-синим.

«По драматизму и накалу страстей уровень дерби соответствовал своему статусу. Драма с элементами психологического триллера. Вчерашний матч получился судейским. У «Локомотива» фантастическая статистика при судействе Карасева. Это не вызывало бы никаких вопросов, если бы «Локо» всегда был в лидерах в последние года. В матче первого круга против ЦСКА победный, решающий гол Ари был забит после нарушения правил на Васине, которое Карасев не заметил. Результаты матчей армейцев при судействе Карасева значительно отличаются. Хотел бы еще обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции «Локомотива». Мне кажется здесь какой-то пробел в законодательстве со стороны ФИФА. На мой взгляд, отставные судьи не должны получать возможность работать в структуре клубов. Назначение Сухины, арбитра топ уровня по российским меркам, – это позитивное воздействие на судейское отношение к «Локомотиву».

Фол со стороны Хосонова, безусловно, был. Одиозное решение показать ему вторую желтую карточку проходило под явным давлением со стороны скамейки «Локомотива», была выдержана пауза. После этого решения мы получили совершенно другой матч. На мой взгляд, судья совершает футбольное преступление, когда подобным образом вмешивается. Вторая желтая карточка должна быть весомее первой в подобных играх. Должны быть такие основания, которые не оставляют арбитру выбора. Карасев полюбил себя в футболе, а не футбол в себе. Он угробил матч. В дальнейших действиях арбитра было видно, что он струсил. Сам испугался своей принципиальности. Например, в оценке эпизода, после которого был назначен пенальти. Там пограничная ситуация, фол до штрафной, с возможностью красной карточки или в штрафной с желтой. Долго принимал решение, видно, испугался второй красной карточки, решил ограничиться пенальти. Добавление всего трех минут – главный показатель этой трусости. Он не хотел, чтобы этот матч заканчивался победой одной из команд. Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА. Она не украшает наш чемпионат.

Отдельно хотел бы отметь фигуру президента «Локомотива» Илью Геркуса. Он в масштабах своей роли в российском футболе – никто, чтобы позволять себе подобного рода заявления насчет паровоза, который коней на обочину вытеснил. «Локомотив» лидер сезона, но делать такие заявления президенту футбольного клуба – верх глупости. У самого господина Геркуса никаких заслуг перед футболом нет на данную минуту. Лучше бы он нам рассказал, каким образом можно заплатить 3 миллиона долларов за свободного агента – вратаря Медведева. Даже болельщики «Локомотива» недолюбливают этого джентльмена за бесконечные попытки убрать из клуба Юрия Семина. На уровне тюремного и блатного наезда были рассуждения по поводу Вернблума, с которым нужно бороться. Судьи достаточно часто награждают его желтыми карточками, как-то сами разберутся. Геркус – случайный человек в отечественном футболе, должен относиться дипломатически к другим клубам, которые имеют наибольший вес. Он всего лишь наемный менеджер, принесенный ветром. Нужно уметь контролировать свои эмоции и пацанские замашки в публичных заявлениях. Это не украшает ни его клуб, ни его самого», – сказал Грушевский.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на семь баллов.