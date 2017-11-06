Веденееву не хватает Халка в «Зените»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что команде из Санкт-Петербурга не хватает игрока, сопоставимого по объемам работы с Халком, который перебрался в Китай. По его мнению, бразилец делал очень многое на поле, чем пользовались другие футболисты «Зенита».

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– Пять кряду матчей у «Зенита» без побед.

– Перестали полузащитники добегать до штрафной соперника – пропали голы у Кокорина. Он один не сделает ничего, и мы уже говорили, что свои голы Кокорин забивает с линии вратарской. А мяч туда ему доставлять перестали.

– Шатов вышел на замену. Тоже себя не проявил. Почему?

– Не находится в игровом тонусе. Вспомним на контрасте, как хорошо Шатов выглядел рядом с Халком.

– В чем тут секрет?

– Никакого секрета. Просто Халк стягивал на себя двух-трех соперников, и партнеры получали возможность проявить себя во всем блеске. Дзюба много забивал, Шатов был заметным игроком – у него то и дело возникали шансы сыграть один в один. А сейчас нет в «Зените» игрока, которого держат как минимум двое. Кокорина опекает один, Паредесу стараются перекрыть зону. А остальных и вовсе не боятся. И вот Дзюба – на холостом ходу, а Шатов – в запасе.

– У пяти кряду матчей «Зенита» без побед есть общая причина?

– У «Зенита» нет мощи, которая проявляется в скоростных атаках, когда игрок не бежит, а парит над землей. Так было первые два месяца – Кокорин просто порхал. Нет мощи – нет борьбы, нет побед в единоборствах, нет жесткой и одновременной гибкой средней линии, когда игроки с удовольствием идут и в подкаты, и в атаку. Нет обороны, когда и муха между защитниками не пролетит.

«Зенит» был подвижен, а сейчас Мевля не успевает и хватает соперника руками, даря ему пенальти. Все это – от отсутствия энергетики и из-за плотного календаря. У «Рубина» так: матч сыграл – на неделю домой. «Зенит» игру провел – и снова в аэропорт в полет, чтобы сыграть через два дня на третий. Причем все матчи как на подбор – нигде нельзя дух было перевести, каждый требовал максимальной отдачи.

Выдерживают не все. Опытные держатся – Кришито, Иванович, Кокорин уровень не снижают, ошибок не допускают. Аргентинцы, какие бы талантливые они ни были, молоды, а процесс адаптации продолжается. Надеюсь, тренерский штаб весной сделает выводы, чтобы снова не попасть в эту ловушку, которая выбила многих игроков из колеи – вспомните хотя бы вчерашнего Ерохина в Казани.