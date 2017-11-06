Глушаков: «Уфа» ничем не удивила»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1). Также капитан красно-белых сообщил, что повреждение, которое он получил в концовке встречи, не носит серьезного характера.

«Простой ушиб. В центре поля ударил кто-то. К концу матча почувствовал, что нога начала распухать. Счет был 3:1, не стал себя мучить. Нормально все, пройдет.

«Уфа» организованно играет в обороне, действует на контратаках. Мы ждали этого. Они нас ничем не удивили. Пропущенный гол – стечение обстоятельств. Возможно, мы сыграли невнимательно», – сказал Глушаков.