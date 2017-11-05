Манчини: «Зенит» обязательно выиграет следующую игру и весь этот чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0).

После данной ничьей петербургский клуб остался на втором месте в турнирной таблице.

«У нас много моментов, но хромает реализация. То же самое было в двух предыдущих матчах. Возможно, придет момент, когда мы станем, наконец, забивать. Надеюсь, это произойдет уже в следующем матче. Мы его обязательно выиграем, как и весь этот чемпионат», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».