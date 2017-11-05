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  • Манчини: «Зенит» обязательно выиграет следующую игру и весь этот чемпионат»

Манчини: «Зенит» обязательно выиграет следующую игру и весь этот чемпионат»

5 ноября 2017, 21:28
47

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0).

После данной ничьей петербургский клуб остался на втором месте в турнирной таблице.

«У нас много моментов, но хромает реализация. То же самое было в двух предыдущих матчах. Возможно, придет момент, когда мы станем, наконец, забивать. Надеюсь, это произойдет уже в следующем матче. Мы его обязательно выиграем, как и весь этот чемпионат», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (47)
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alex1951
1509906917
После таких слов , Манчини ,считай,кровью и потом должен поливать каждую игру! Приговор подписан,за язык никто не тянул... ps этт вам не школьников из МанСити тренировать))))))))))
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oyabun
1509907124
Ничья, это все таки не поражение. Спартак вон тоже этими ничьими немало кровушки нам попортил. Главное не опускать руки и верить в себя.
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3a zenit
1509907218
просто зимой надо выкинуть импотентов которые играют в атаке.
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Павел Буре
1509907543
конечно выиграет следующую игру!!! ведь играть дома с тосно!!!
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Полная Канистра
1509907994
сказал как пить дать
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овертайм
1509908731
следующая игра с тосно, кто бы сомневался))))
Ответить
Спартач_навсегда
1509908804
ну-ну говори, говори))
Ответить
airborne
1509909275
Если в зимнее ТО не избавитесь от дзюбиньи, то чемпионства не видать. Лучше всего впарить его Локомотиву, чтоб с чемпионством наверняка))
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ufos73
1509911829
Забыл добавить, что Зюба сделает хет-трик ))))
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portero
1509911977
манчини распиариный, оказался пустышкой
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