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  • Бывший тренер «Рубина» Кузнецов: «Пусть Бердыев ответит, почему не получается у команды. Он же все знает, все умеет»

Бывший тренер «Рубина» Кузнецов: «Пусть Бердыев ответит, почему не получается у команды. Он же все знает, все умеет»

5 ноября 2017, 11:06
13

Бывший тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился видением ситуации в команде. Он просит нынешнего рулевого Курбана Бердыева ответить за последние неудачи.

«У Бердыева в распоряжении команда, с которой работал Хави Грасия, и еще пришло шесть знакомых ему человек. Да, можно сказать, что эти игроки вместе не тренировались, предсезонку не проходили, но пришли же люди, которых Бердыев знает от и до. Как там говорят: Аллах поможет? Вот Аллах все видит.

Бердыев сам должен сказать, почему не получается. Почему он не говорит этого? Все сделали ставку на Бердыева, поверили в то, что он быстро все изменит, так пусть он ответит, почему ничего не изменилось. А то почему он общими фразами отвечает? Пусть объяснит. Он же все знает, все умеет», – сказал Кузнецов.

«Рубин» идет на десятом месте РФПЛ.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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alexivanof197
1509870354
Бердыев сейчас бессилен сделать что либо с командой
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Lester84
1509870503
Потому что мгновенно слепить из говна конфету невозможно. Бердыев умеет это делать, но для этого нужно время!
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OfaZavr
1509871042
судя по словам зуб имеет на Бердыева.
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insider_retro
1509872049
Как разгорячился бывший коуч!!! А вообще в нашем футболе многое неожиданно, не предсказуемо, а иногда и противоестественно... По ситуации, Бердыев сейчас по уши в негативе, но стоит ему сегодня побороть Зенит и бравые хвалебные тирады будут не стихать несколько дней!.. Но Зенит сегодня, думаю, заберёт три очка!...
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shinnik
1509873779
ТяФкает про что-то.. кто-нибудь понял?
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Бан
1509874880
Ай, Моська! Знать, она сильна, Что лает на Слона!
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max74
1509875304
Раненого льва может пнуть даже осёл.
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zico2205
1509877085
Два раза бомба в одну воронку не падает....Я думаю, что возвращение в Казань КБ было ошибкой....Его Ростов стал легендой и был поистинно народной командой всей страны, а приложив руку к его убиванию, Бердыев просто уподобился газпромовским ублюдкам, разваливающим наш футбол, тем, что разобрали лучшую команду страны в прошлом сезоне (по еврокубкам)....А ведь особой нужды в этом не было...А теперь идет расплата за это....
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avera
1509877561
Мартышка и очко.
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за ЦСКА с 1980г
1509884593
Не трогайте Бердыева,он тренирует как умеет..Видать наследство ему досталось..
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