Бывший тренер «Рубина» Кузнецов: «Пусть Бердыев ответит, почему не получается у команды. Он же все знает, все умеет»

Бывший тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился видением ситуации в команде. Он просит нынешнего рулевого Курбана Бердыева ответить за последние неудачи.

«У Бердыева в распоряжении команда, с которой работал Хави Грасия, и еще пришло шесть знакомых ему человек. Да, можно сказать, что эти игроки вместе не тренировались, предсезонку не проходили, но пришли же люди, которых Бердыев знает от и до. Как там говорят: Аллах поможет? Вот Аллах все видит.

Бердыев сам должен сказать, почему не получается. Почему он не говорит этого? Все сделали ставку на Бердыева, поверили в то, что он быстро все изменит, так пусть он ответит, почему ничего не изменилось. А то почему он общими фразами отвечает? Пусть объяснит. Он же все знает, все умеет», – сказал Кузнецов.

«Рубин» идет на десятом месте РФПЛ.