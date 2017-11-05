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  • Хайнкес: «С возвращением травмированных «Бавария» заиграет еще лучше»

Хайнкес: «С возвращением травмированных «Бавария» заиграет еще лучше»

5 ноября 2017, 07:52

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес после матча 11 тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (3:1) заявил, что показанная игра команды – это не предел.

«Мы показали великолепный футбол против достойной команды. Особенно удался первый тайм. Отмечу игру нашего вратаря, который в голевых моментах «Боруссии» спасал нас.

Наверное, месяц назад никто не верил, что уже сейчас мы будем опережать Дортмунд. Мы много работаем, чтобы был результат. Ждем возвращения травмированных – будем играть еще лучше», – сказал Хайнкес.

Отрыв лидирующей «Баварии» от второго места в Бундеслиге составляет четыре очка.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп
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