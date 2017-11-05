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  • Источник: «Вест Хэм» уволит Билича и пригласит Мойеса на его место

Источник: «Вест Хэм» уволит Билича и пригласит Мойеса на его место

5 ноября 2017, 00:54
4

Руководство «Вест Хэма» в ближайшее время планирует уволить главного тренера Славена Билича. Возможно, это произойдет уже во время перерыва на игры сборных.

Такое решение связано с результатами «молотобойцев». После 11 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице, набрав девять очков. В субботу клуб крупно проиграл «Ливерпулю» дома со счетом 1:4.

На место главного тренера планируется пригласила Дэвида Мойеса, который в прошлом году тренировал «Сандерленд». Под его руководством клуб вылетел в Чемпионшип.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Билич Славен Мойес Дэвид
Комментарии (4)
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TY13R
1509834297
Норм))
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overlom
1509835282
Меняют шило на мыло
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ДСА
1509860564
Давно напрашивающееся решение уволить Билича.
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vick-north-west
1509864079
Жаль. Мойес - не решение, так же как и Сандерленд, проводит молотков в Д2.
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