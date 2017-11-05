Источник: «Вест Хэм» уволит Билича и пригласит Мойеса на его место

Руководство «Вест Хэма» в ближайшее время планирует уволить главного тренера Славена Билича. Возможно, это произойдет уже во время перерыва на игры сборных.

Такое решение связано с результатами «молотобойцев». После 11 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице, набрав девять очков. В субботу клуб крупно проиграл «Ливерпулю» дома со счетом 1:4.

На место главного тренера планируется пригласила Дэвида Мойеса, который в прошлом году тренировал «Сандерленд». Под его руководством клуб вылетел в Чемпионшип.