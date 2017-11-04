АПЛ. «Сток» и «Лестер» забили четыре гола, Крауч вышел на четвертое место в истории по голам с замены

«Сток Сити» и «Лестер Сити» сыграли вничью 2:2 в матче 11-го тура чемпионата Англии.
В составе гостей отличились Висенте Иборра и Рияд Марез.
За хозяев забили Джердан Шакири и Питер Крауч. 36-летний англичанин вышел на замену 142-й раз в АПЛ, повторив рекорд Шолы Амеоби. Форвард забил 15-й гол после выхода на замену на турнире, переместившись на четвертое место в истории по этому показателю.
«Лисы» поднялись на десятое место в турнирной таблице. «Гончары» сохранили 14-ю строчку.
Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур
Сток Сити – Лестер Сити – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Иборра, 33; 1:1 – Шакири, 39; 1:2 – Марез, 60; 2:2 – Крауч, 73.
Источник: Бомбардир.ру