Конте: «Моуринью должен уважать меня»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне домашнего матча 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» заявил, что их отношения с рулевым манкунианцев Жозе Моуринью основаны на взаимном уважении.

Также итальянский специалист отметил, что ему нравится работать под давлением.

«Отношения между тренерами не важны. Мы должны уважать работу других тренеров, и мне не нравится обсуждать иную ситуации.

Моуринью мой соперник, как и я для него. После матча все останется так же. Я уважаю его работу, он должен уважать меня.

Давление по поводу неудачного старта в чемпионате? Я всегда испытываю подобное давление. В прошлом сезоне было то же самое. Когда вы на вершине таблицы, вы ощущаете давление, потому что хотите остаться там.

Это важно, ведь я страстный человек, обладающий большим энтузиазмом. Мне нужно чувствовать это давление, мне оно нравится. Я родился с давлением», – сказал Конте.

Поединок «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 5 ноября.