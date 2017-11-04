Покеттино считает «Манчестер Сити» лучшей командой Европы

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал оценку игре соперника по АПЛ – «Манчестер Сити». Аргентинец считает, что в Европе лучше «горожан» сейчас никто в футбол не играет.

«Лучший футбол на континенте мы сейчас видим от «Сити». Они выдают классные матчи и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. «Горожане» выглядят восхитительно, но посмотрим, получится ли у них ровно пройти весь сезон. Однако сейчас манчестерцы – лучшая команда Европы», – сказал специалист.

«Сити» идет на первом месте АПЛ.