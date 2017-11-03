Бубнов: «Уфа» приедет в Москву за очками, но «Спартаку» надо подтягиваться к лидерам»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

Встреча пройдет 5 ноября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Красно-белым предстоит нелeгкое испытание. «Уфа» приедет в Москву за очками, команда Сергея Семака целенаправленно готовилась к игре, тогда как «Спартак» уступил в Испании. Однако подопечным Массимо Карреры нужно реабилитироваться за последние неудачи и подтягиваться к лидерам», – сказал Бубнов.