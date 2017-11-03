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  • Бубнов: «Уфа» приедет в Москву за очками, но «Спартаку» надо подтягиваться к лидерам»

Бубнов: «Уфа» приедет в Москву за очками, но «Спартаку» надо подтягиваться к лидерам»

3 ноября 2017, 22:13
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой».

Встреча пройдет 5 ноября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Красно-белым предстоит нелeгкое испытание. «Уфа» приедет в Москву за очками, команда Сергея Семака целенаправленно готовилась к игре, тогда как «Спартак» уступил в Испании. Однако подопечным Массимо Карреры нужно реабилитироваться за последние неудачи и подтягиваться к лидерам», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Бубнов Александр
Комментарии (11)
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oyabun
1509737175
Ничего. Спартак уже вошел в такой ритм игр - через 3 дня. Привык. Многие важные игроки выздоровели, ротация поможет. Сдюжим и победим! Если не сейчас, то когда же?
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Спартач_навсегда
1509739757
Победим,а Зе сделает дубль)
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makcomarof1
1509740611
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую https://clck.ru/BnyeY
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пряник929
1509742234
Семак - крепкий орешек
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Опорник84
1509744781
Очень нужна победа!
Ответить
Mihei888
1509748167
Верим в команду,Спартак сейчас просто обязан победить,думаю у Локо и Зенита начался спад,а такие моменты нельзя упускать!
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Полная Канистра
1509751176
тут и дураку понятно что нужно подтягиваться смотри ка новость открыл он
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OfaZavr
1509782898
и мы все очень надеемся на победу и пора уже пользоваться ошибками конкурентов и подтягиваться вплотную к лидерам, они сами подарки каждый тур дарят нам.
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subbotaspartak
1509792070
А в Севилье как-то захотелось доставшие 2:2. Едва...
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Ral13
1509795470
Поживём-увидим!!!
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