Нобоа хочет снова победить «Русенборг»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассчитывает добыть победу в предстоящем матче Лиги Европы против «Русенборга», который состоится в Норвегии.

«Мы очень хотим снова победить «Русенборг», и мы должны это сделать. Нам надо финишировать первыми в группе и для этого необходимо обыгрывать всех. «Зенит» обязан побеждать, чтобы попасть в следующую стадию турнира. Выход в весеннюю часть Лиги Европы — очень важный шаг для нашей команды.

«Русенборг» играет очень хорошо, они отлично контролируют мяч. У них очень крепкая и внимательная команда. Тем не менее я надеюсь, что опыт первой встречи поможет нам четче понять игру соперника и в выездном матче мы будем действовать еще лучше.

Что касается ротации состава, это решает исключительно главный тренер. Уверен, для достижения цели на поле выйдут сильнейшие», — отметил Нобоа.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» состоится в четверг, 2 ноября, в 23:05 по московскому времени.