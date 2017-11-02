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«Зенит» на выезде сыграет с «Русенборгом» в Лиге Европы

2 ноября 2017, 09:16
11

«Зенит» в четверг, 2 ноября, проведет очередной матч в рамках Лиги Европы. На этот раз игра состоится на выезде, а соперником выступит «Русенборг».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Русенборг» – «Зенит». Начало в 23:05, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Русенборг
Комментарии (11)
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Dimon013
1509604247
Удачи! Давайте очки в копилку России! Пора догонять Францию!
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Denis199244
1509605311
Вперед Зенит!!!!!
Ответить
VVM1964
1509607836
СЕГОДНЯ " ПО ГРАФИКУ " - ПОБЕДА И НИЧЬЯ ( ВЕДЬ СУММАРНЫЙ ИТОГ НАШИХ КОМАНД КАЖДОГО ТУРА В ЭТОМ ГОДУ 2 ПОБЕДЫ , 1 НИЧЬЯ , 1 ПОРАЖЕНИЕ ) . ЛУЧШЕ ЕСЛИ ЗЕНИТ - НИЧЬЯ ( ОНИ УЖЕ ВЫШЛИ ) ЛОКОМОТИВ - ПОБЕДА ( ОНА ИМ НУЖНЕЕ ) p.s .ЭТО КОНЕЧНО ШУТКА ( КТО НЕ ПОНЯЛ ) , НО В " КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ ... " ПОБЕДЫ ОБОИМ .
Ответить
ВoВ
1509610785
Ждем...
Ответить
арейская
1509611023
"Локомотив" и "Зенит" не подведите, Россия с вами...
Ответить
OfaZavr
1509614519
Удачи нашим клубам сегодня!
Ответить
insider_retro
1509617849
Зениту победы!! Только не надо опять состав перетасовывать для достижения высоких стратегических целей!! Начать надо с малых тактических успехов, но стабильно!!
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liit
1509620776
оле ола
Ответить
Decorhome
1509624172
Удачи. Нужно реабилитироваться перед болелами. С вами вся страна
Ответить
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