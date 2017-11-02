«Зенит» на выезде сыграет с «Русенборгом» в Лиге Европы

«Зенит» в четверг, 2 ноября, проведет очередной матч в рамках Лиги Европы. На этот раз игра состоится на выезде, а соперником выступит «Русенборг».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Русенборг» – «Зенит». Начало в 23:05, не пропустите!

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