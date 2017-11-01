Объявлен список претендентов на звание лучшего игрока Африки 2017 года

Конфедерация африканского футбола (CAF) на своем сайте опубликовала список из 30 претендентов на звание лучшего игрока Африки в 2017 году.

В него вошли два игрока «Ливерпуля» — сенегальский нападающий Садьо Мане и египетский хавбек Мохамед Салах. Также в список попал гвинейский полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта. Напомним, что летом 2018 года он присоединится к ливерпульскому клубу.

Полный список претендов:

Али Маалул («Аль-Ахли»), Бертран Траоре («Лион»), Седрик Бакамбу («Вильярреал»), Кристиан Атсу («Ньюкасл Юнайтед»), Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье»), Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз»), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Эссам аль-Хадари («Аль-Таавун»), Фабрис Ондоа («Севилья»), Факсон Капумбу («Зеско»), Жан-Мишель Сери («Ницца»), Жуниор Кабананга («Астана»), Карим Эль-Ахмади («Фейеноорд»), Бальде Кейта («Монако»), Халид Бутаиб («Йени Малатьяспор»), Мбвана Самата («Генк»), Майкл Олунга («Жирона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Мусса Марега («Порту»), Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Перси Тау («Мамелоди Сандаунз»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Садьо Мане («Ливерпуль»), Томас Тейе («Атлетико»), Виктор Мозес («Челси»), Венсан Абубакар («Порту»), Виллиам Трост-Эконг («Бурсаспор»), Ясин Брахими («Порту»), Юсеф Мсакни («Аль-Духаиль»), Ив Биссума («Лилль»).

Победителя объявят 4 января 2018 года.