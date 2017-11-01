Глушаков: «Слова Лунева про Манчини? В «Спартаке» такое ни к чему хорошему не приведет»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о словах голкипера «Зенита» Андрея Лунева после матча с «Локомотивом».

Напомним, вратарь отказался комментировать поражение от железнодорожников, заявив, что об игре должен говорить Роберто Манчини.

– Как ты относишься к высказыванию Лунева «Пусть говорит тренер» после поражения от «Локомотива»? Ведь когда-то так же сказал Дзюба в «Спартаке».

– Могу сказать о себе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если у нас в команде кто-то скажет, как Лунев, то ни к чему хорошему, это не приведет.