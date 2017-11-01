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  • Глушаков: «Слова Лунева про Манчини? В «Спартаке» такое ни к чему хорошему не приведет»

Глушаков: «Слова Лунева про Манчини? В «Спартаке» такое ни к чему хорошему не приведет»

1 ноября 2017, 13:05
16

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о словах голкипера «Зенита» Андрея Лунева после матча с «Локомотивом».

Напомним, вратарь отказался комментировать поражение от железнодорожников, заявив, что об игре должен говорить Роберто Манчини.

– Как ты относишься к высказыванию Лунева «Пусть говорит тренер» после поражения от «Локомотива»? Ведь когда-то так же сказал Дзюба в «Спартаке».

– Могу сказать о себе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если у нас в команде кто-то скажет, как Лунев, то ни к чему хорошему, это не приведет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Лунев Андрей
Комментарии (16)
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DePisuares
1509530962
Пфффф, бла бла бла
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Chesn0k
1509531325
"Мы вместе выигрываем, вместе проигрываем, но Каррера всё-таки не топ-тренер" - сказал Глушаков.) На мой взгляд, действительно пусть лучше тренер говорит)
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acer2003
1509531657
Игрок должен играть,а обсуждать игру и давать интервью тренер,Учись Глушаков и поменьше распускай свой язык !!
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cska-62
1509532312
Да ничего Лунёв крамольного не сказал. Переадресовал вопрос тренеру. Что совершенно верно, ибо футболист должен играть в футбол, а не разбирать матчи и тренерские решения. Про себя он может говорить. И к чести Лунёва следует признать, что он не стал снимать с себя вину за пропущенный первый гол от "Локо". P.S. А вот Глушаков, например, недавно рассуждал, кто там "топ-тренер", а кто - "не топ"... Ясно, что не от большого ума. Просто Каррера человек дела и вряд ли глушаковские откровения как-то отразятся на их отношениях.
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DOCTOR PENALTY
1509532614
Что-то унас много великих становится. Только жаль не по игре, а просто по..........ть.
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oyabun
1509532835
Как то Денис не тем делом стал заниматься. Не своим. Сначала родного тренера обсудил, теперь вот чужого голкипера. Ну посмотрим сегодня, как играть будет. Насколько он будет хорош в игре.
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TAGANROG 161
1509533525
Ни чего в словах Лунева нет,после такого поражения мог вообще отказаться от каких либо коментариев,а Глушакову нужно думать не о том кто что сказал в команде противника,а о сегодняшней очень сложной игре против Севильи.Вперёд СПАРТАК,повтори вчерашний успех ЦСКА и оформи выход в Плей-офф.
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smersh45
1509536262
пустобрёх и журналист и Глушаков за своими языками следить нужно а не других обсуждать
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Football06
1509543221
Ну вот лезут, из одного клуба в другой, Денис занимайся своими делами а то что Сказал Лунев Кокорин Кузяев не твоё дело, смотри на себя и работай над собой, а вот рассуждать и обсуждать матчи это уже к тренеру, что и сказал Лунев, все вопросы к Манчини, четко правильно и отлично. Вперед Спартак против Севильи победы!
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OfaZavr
1509551520
перед матчем нужно о другом думать а не обсуждать всякие журналистские бредни. пусть у них там хоть что в команде происходит нам до этого дела нет.
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