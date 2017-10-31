Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак получил приглашение от Общественной палате РФ посетить слушания о грудном вскармливании

Семак получил приглашение от Общественной палате РФ посетить слушания о грудном вскармливании

31 октября 2017, 22:38
8

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак получил от Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации приглашение посетить общественные слушания «Сохраним грудное вскармливание» и выступить там со своим мнением на данную тему.

Мероприятие пройдет в среду, 8 ноября, в Общественной палате РФ. На нем будет обсуждаться популяризация, защита и продвижение грудного вскармливания детей до года как основы профилактики заболеваний и охраны детского здоровья.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ще Гевара
1509484402
С чем связан выбор? Сергей вроде и бороду отпустил.
Ответить
арейская
1509492981
А не лучше бы было пригласить его жену?
Ответить
mihail200606
1509514421
Блин, на первоапрельскую "новость" похоже)) Он конечно многодетный отец , но че ему там делать)) или обсуждать будут грудное вскармливание футболистов?))
Ответить
ИванЯ
1509517323
он че грудью кормит, или тема "Альтернатива грудному вскармливанию")))
Ответить
OfaZavr
1509521979
как странно все это выглядит, вот его жену само то.
Ответить
ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509544453
Кого вскармливать? аргентинских легионеров?
Ответить
Dominator777
1509612679
Хм...Грудное вскармливание - конечно же футбольная тема и злободневная новость. Для полного комплекта новостей футбола осталось опубликовать на сайте какую-нибудь "футбольную" тему о Ксюхе Собчак (о ней на многих "желтых" сайтах пишут). Ну, бомбардир.ру новостями "отжигает"!!!
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
2
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+