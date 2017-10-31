Семак получил приглашение от Общественной палате РФ посетить слушания о грудном вскармливании

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак получил от Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации приглашение посетить общественные слушания «Сохраним грудное вскармливание» и выступить там со своим мнением на данную тему.

Мероприятие пройдет в среду, 8 ноября, в Общественной палате РФ. На нем будет обсуждаться популяризация, защита и продвижение грудного вскармливания детей до года как основы профилактики заболеваний и охраны детского здоровья.