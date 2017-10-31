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  • Лапочкин: «Не сомневался, когда удалял Кучаева в матче с «Арсеналом». Игроки ЦСКА даже не спорили»

Лапочкин: «Не сомневался, когда удалял Кучаева в матче с «Арсеналом». Игроки ЦСКА даже не спорили»

31 октября 2017, 22:30
3

Арбитр матча 15-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (1:0) Сергей Лапочкин рассказал, чем руководствовался при принятии решений в некоторых эпизодах встречи.

Напомним, на 54-й минуте поединка судья показал вторую желтую карточку полузащитнику армейцев Константину Кучаеву, удалив его с поля

«Напряжение по ходу матча «Арсенал» – ЦСКА ощущалось. Было чуть больше разговоров, эмоций. А что поделать? Наверное, нам, судьям, стало сейчас сложнее.

Первая карточка Кучаеву – за срыв перспективной атаки. У игрока «Арсенала» была возможность отдать передачу и выйти один на один. Отсюда предупреждение. Желтая карточка – вполне адекватное наказание. Вторая карточка Кучаеву была показана после двух нарушений сразу. Он сначала сфолил на одном игроке, а затем еще раз грубо сбил соперника. Давал желтую за грубость, и, мне кажется, игрок ЦСКА ее заслужил по совокупности.

Я прекрасно понимал, что у Кучаева уже есть желтая. На вторую нужно наработать чуть больше, но здесь игрок нарушил правила сразу на двух соперниках. У меня не было сомнений по этому поводу, и никто из футболистов ЦСКА не стал спорить. Для всех это был очевидный фол на желтую. То, что она оказалась второй, – так в футболе бывает.

На 51-й минуте мяч попал в руку защитнику ЦСКА, находившему в своей штрафной. В этом эпизоде я доверился ассистенту», – сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Кучаев Константин Лапочкин Сергей
Комментарии (3)
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stream15
1509485033
Это не кукуян, который не дал очевидный пенальти.
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пряник929
1509485901
Красава
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sour12
1509494539
К сожалению по делу, он часто не успевал в отборе,но мог бы просто раньше предупредить устно, всёже игрок молодой с другой стороны с Базелем он уже играл чище и не подвёл команду,если так будут судить у нас меньше проблем будет потом в еврокубках и играх сборной
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