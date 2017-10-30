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  • Манчини принял участие в матче против правительства РФ и забил победный мяч

Манчини принял участие в матче против правительства РФ и забил победный мяч

30 октября 2017, 21:56
10

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сыграл за сборную итальянских дипломатов в матче против сборной правительства Российской Федерации. Матч закончился проигрышем нашей команды со счетом 1:3.

В составе российского коллектива сыграли, в частности, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также бывший футболист сборной СССР Вагиз Хидиятуллин.

На игру был приглашен главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, однако он не приехал.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (10)
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3a zenit
1509393491
Хочу поблагодарить мистера Манчини за то, что согласился принять участие в матче, особенно после вчерашней игры", - шутя напомнил Дворкович---в хате с у ка пожар,а они шуточки-прибауточки.У меня есть подозрения что Манчини специально нагружает футболистов чтоб ЛЕ были в кондиции,в чемпионате они ходят как об осранные-уставшие.
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VIPded
1509397960
Эх, зря с Локо на поле не вышел Роберто... )))
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bashnat013
1509398802
100
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insider_retro
1509398888
Каррера не стал распыляться на показушную толкатню дипломатов и кабинетников...
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Dimon013
1509430788
А чего удивляться! Футболистом он был крутым)
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OfaZavr
1509438135
Массимо к Севилье готовиться ему некогда всякую всячину посещать, а Манчини хотя бы здесь победил.
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