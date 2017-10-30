Манчини принял участие в матче против правительства РФ и забил победный мяч

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини сыграл за сборную итальянских дипломатов в матче против сборной правительства Российской Федерации. Матч закончился проигрышем нашей команды со счетом 1:3.

В составе российского коллектива сыграли, в частности, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также бывший футболист сборной СССР Вагиз Хидиятуллин.

На игру был приглашен главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, однако он не приехал.