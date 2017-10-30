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  • Черчесов объявил список футболистов на матчи с Аргентиной и Испанией. «Уфа» обыграла «Рубин». Дайджест событий дня

Черчесов объявил список футболистов на матчи с Аргентиной и Испанией. «Уфа» обыграла «Рубин». Дайджест событий дня

30 октября 2017, 20:40
6

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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Павел Амурский
1509398628
Очевидно, опять новый состав.
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rostik-100
1509401059
да, Черчесов сам не знает, что делать.
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AEerr
1509405790
интересные новости!
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igormaddog
1509411343
Что Дзюбу не взял понятно,он мертвый в этом сезоне!Но почему Зобнин вместо Денисова вопрос!Надо оставить личные обиды и работать!У Зобнина нет игровой практики!
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АЛЕКС 58
1509424847
Составлял список Мудко,объявил Черчес
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Reenjii
1509426730
Вообще не понимаю зачем травмы за собой тащить, чтоб за 2 тренировки поняли как играем? Тут за кучей товарняков ничего не понятно...
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