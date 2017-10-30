Черчесов объявил список футболистов на матчи с Аргентиной и Испанией. «Уфа» обыграла «Рубин». Дайджест событий дня

Лев не собирается идти в «Баварию».

Боярский пообещал отомстить «Локомотиву».

Неймар недоволен работой с Эмери в «ПСЖ».

Широков спрогнозировал поражение «Спартака» в Севилье.

ФИФА планирует заменить товарищеские матчи Мировой лигой.

Черчесов объявил список игроков на матчи с Аргентиной и Испанией.

По мнению Газзаева, сборной России не стоило отказываться от Березуцких и Игнашевича.

«Уфа» вырвала победу над «Рубином» на последней минуте.

Моуринью не понимает, как «Бенфика» смогла проиграть ЦСКА.

Глушаков не считает Карреру топ-тренером.