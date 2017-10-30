ФИФА планирует заменить товарищеские матчи Мировой лигой

В ФИФА рассматривают возможность исключения из календаря международных товарищеских матчей, заменив их на Мировую лигу, сообщает This Day. К такому шагу чиновников подталкивает факт снижения популярности контрольных встреч.

Старт Мировой лиги может состояться в 2019 году. В течение года турнир будет проходить обкатку, чтобы на практике уладить все нюансы. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций.

Стоит отметить, что в прошедшем сентябре был окончательно утвержден формат Лиги наций. Против этого турнира выступили с критикой представители южноамериканских стран.